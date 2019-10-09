كشف المستور.. الهيكل التنظيمي لقنوات الإرهابية بتركيا .. و35 ألف دولار شهريا لـ معتز مطر

صفعة قوية، وجهتها الدولة المصرية، للمخربين الذين يتواجدون في تركيا، ويبثون سمومهم، في قنوات الإرهاب التي تنطلق من تركيا، وتدعمها المخابرات التركية والقطرية، وذلك بهدف نشر الفوضى والأكاذيب والمعلومات المغلوطة عن الوضع الحالي في مصر.



حيث كشف تحقيق خاص لقناة "أكتسرا نيوز" المصرية، عن الهيكل الإداري لقنوات الإرهاب التي تتخذ من تركيا بوقًا لها، فقد كشفت عن الهيكل الإداري لقنوات: "مكملين – الوطن – الشرق – الشرق الأوسط".



قناة الشرق

كشفت التحقيق الخاص بقناة أكسترا نيوز عن الهيكل الإداري لقناة الشرق، حيث يتولى مجلس إدارة القناة، الهارب أيمن نور، ويتولى كل من أحمد عبده ومسعد البربري، أعمال الإدارى داخل القناة، في حين يتولى أحمد عطوان، إدارة المحتوى التحريري ويساعده عماد البحيري.



قناة مكملين

كشف التحقيق التلفزيوني، أن أحمد إمام، مسئول اللجنة الإعلامية للإخوان في الخارج، يتولى إداراتها، فيما يتولى عادل الأنصاري، مدير عام القناة، ويتولى نور حافظ مسئولية المذيعين، ومسعد الحوفي، متولي جزء البرامج، ويشرف على السوشيال ميديا في القناة حمزة الشوربجي وهو يعمل مذيع في قناة trt التركية.



قناة الشرق الأوسط

يشمل الهيكل الإداري لقناة الشرق الأوسط، من دعاء محمد حسن، وتتولى إدارتها، كما يتولى مسئولية الإدارة الفنية في القناة خالد جمال حشمت، ابن القيادي الإخواني جمال حشمت، أما الجانب البرامجي يتولاه حسام الغمري.



وعرضت فضائية أكسترا نيوز كشف برواتب المذيعين في تلك القنوات، حيث يحصل المذيع الهارب معتز مطر على راتب شهري قدره 35 ألف دولار ، فيما يحصل المذيع أحمد عطوان، على 30 ألف دولار شهريًا، ويحصل هيثم أبو خليل على 20 ألف دولار، وتحصل المذيعة دعاء حسن على 40 ألف دولار.