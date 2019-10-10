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أخبار العالم

قسد: إسقاط طائرة استطلاع تركية في تل أبيض السورية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:49 ص
إسقاط طائرة استطلاع
إسقاط طائرة استطلاع تركية في تل أبيض السورية
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أحمد قاسم
كشفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة استطلاع وإعطاب 4 آليات تركية في مدينة تل أبيض السورية الحدودية. 

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن مصادر بـ"قسد" قولها: "تم إسقاط طائرة استطلاع وإعطاب ٤ آليات تركية دون تغير بخارطة السيطرة حتى الآن".

يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثالث الذي تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا مغلقًا، اليوم الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.
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