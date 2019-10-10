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رياضة

رجاء خاص.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ مسئولي الأهلي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:42 ص
احمد مرتضى
احمد مرتضى
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ياسمين تيسير
طالب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مسئولي النادي الأهلي بمساندة الفريق في مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أحمد مرتضى، في تصريحات لقناة "إم بي سي"، أن الزمالك تعرض لظلم شديد بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بإعادة المباراة مرة أخرى، مشددًا على أن الزمالك فريق مصري، ويجب أن يجد الدعم الكافي في المباراة وأثناء الاستعداد لها.

وأكمل مرتضى منصور، أن فريق الأهلي سبق وتعرض لمثل تلك الأزمة ولكن المباراة لم تعَد، مشددا على أن الجميع أدرك وشهد على الظلم الذي تعرض له.

أعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الزمالك في المجموعة الأولى حال فوزه على جينيراسيون، مع مازيمبي، زيسكو الزامبي، أول أغسطس الأنجولي.
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