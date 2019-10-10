برنامج حفل تسلم الأهلي لـ درع الدوري.. اقرأ التفاصيل

تنطلق مساء اليوم، الخميس، بأحد فنادق القاهرة الكبري حفل تسلم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ درع بطولة الدوري الممتاز موسم 2018-2019.





وسيشهد الحفل تكريم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، الذي يعاني من وعكة صحية، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي عن بطولة الدوري بالموسم الماضي، والتي نجح فيها الفريق الأحمر في الفوز بالدرع بعد أن كان بعيدًا للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.





ومن المقرر أن يحيي الحفل الفنان أمير عيد نجم فرقة "كايروكي"، حيث ستشهد احتفالية تسلم الأهلي درع الدوري عددا من الفقرات المبهرة.



