أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب المحلية اليوم، الخميس، 10 أكتوبر 2019 في محال الصياغة على ارتفاعات أمس الأربعاء بمعدل جنيهين.



وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 682 و684 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 585 و586 جنيها.



كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 779 و782 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5456 و5472 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 714 إلى 717 جنيها، وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 455 و456 جنيها، وعيار 12 من 390 و391 جنيها.