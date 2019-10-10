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حوادث

تجنب المخالفات.. تعرف على سرعات السيارات المقررة داخل المدن والطرق الصحراوية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
الردار
الردار
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مصطفى الرماح - احمد مهدى
يقدم موقع "صدى البلد" خدمة للقراء، بنشر كشف كامل بـ السرعات القانونية المقررة على الطرق والمحاور داخل المدن والطرق الصحراوية.

- تتحدد السرعات القانونية المقررة داخل المدن، بسرعات 40 كيلومترًا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات، و60 كيلومترًا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.

- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية، فتتحدد السرعات بـ40 كيلومترًا لكافة أنواع المركبات.

- الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى فتتحدد سرعاتها بـ60 كيلومترًا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر، نصف المقطورة، و70 كيلومترًا فى الساعة للسيارات النقل، و80 كيلومترًا فى الساعة لسيارات نقل الركاب، و90 كيلومترًا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

- الطرق الصحراوية والتي يأتي علي رأسها القاهرة - الاسكندرية، القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد، القاهرة - السويس، القاهرة - بلبيس، الإسكندرية - مطروح - السلوم، القاهرة - الفيوم، وادي النطرون - العلمين، فتكون السرعات القانونية المقررة 70 كيلومترًا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة، و80 كيلومترًا فى الساعة لسيارات النقل، و90 كيلومترًا فى الساعة لسيارات نقل الركاب، و100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
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