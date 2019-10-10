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أخبار البلد

وزيرة البيئة تناقش خطة تطوير المحميات الطبيعية مع ممثلي الأمم المتحدة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:20 م
صدى البلد
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حنان توفيق
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خطة تطوير المحميات المصرية خلال اجتماعها مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأعضاء فريق مشروع دمج التنوع البيولوچى في السياحة البيئية لمتابعة أعمال المشروع والأفكار الخاصة بالإستراتيچية العامة للمحميات وخارطة الطريق الخاصة بإدارة المحميات ودعم خطط التنمية المستدامة بها خاصة أن مصر من الدول التى تمتلك القدرات والإمكانيات للمنافسة والريادة واحتلال مكانة مرموقة فى هذا المجال.

وشددت الدكتورة ياسمبن فؤاد على ضرورة الجمع بين الحفاظ على التنوع البيولوچى والبيئة بالمحميات الطبيعية وبين الاستغلال السياحى والاستثمار بها ودمج الهدفين معًا وأهمية توعية المستثمرين والزائرين أجانب ومصريين أيضًا وتعريفهم بالبيئة والتنوع البيولوچى والموارد الطبيعية وأنها ثروة قومية وحق للجميع التمتع بها وعدم الإضرار بها، كذلك مشاركة القطاع الخاص فى إضافة أنشطة بيئية للزائرين والسائحين خارج وداخل المحميات كتنظيف الشواطىء للتعرف وبناء جسر بينهم وبين البيئة المحيطة بوجهتهم السياحية وأن يكون صديق للبيئة ومهتم بالحفاظ عليها والتصرف بإيجابية.

وأشارت  إلى أن ضمن الخطة أيضا يتم الإعداد لإطار قانونى وتشريعى ومؤسسي للحفاظ على التنوع البيولوچى والتنمية المستدامة بالمحميات وعدم الاستغلال الجائر لمواردنا الطبيعية.
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