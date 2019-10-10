في اليوم العالمي للصحة النفسية.. 5 طرق للتخلص من ضغوطات العمل

ضغوطات العمل من أصعب من المشاكل والضغوطات التي قد تواجهنا في حياتنا اليومية والعملية ولا تقتصر المشاكل فقط على النفسية المرهقة وإنما قد تمتد لآثار صحية سلبية، ويمكن للأصدقاء المحيطين أو الرؤساء فى العمل أن يسببوا الضغط على الشخص طوال الوقت حتى فى المنزل لذلك قام موقع family life بتقديم 5 نصائح لتخطى الضغوطات النفسية، وتزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية نرصد من خلال التقرير طرق التخلص من ضغوطات العمل:



1- أخذ يوم راحة كل أسبوع

أثناء تخطيطك لمشاريعك الأسبوعية يجب عليك أن تخطط يوميًا للراحة والقضاء مع العائلة للتحدث فى كل الأمور التى تشغلكم



2- أبحث عن السلام

يجب عليك عند اختيار الأصدقاء أن يكونوا مثلك ولا يعملون على توترك وضغطك وأنتقادك لذلك قم بإعداد قائمة لهوؤاء الأشخاص وأستبعادهم من حياتك



3- تعلم أن تقول لا

إذا كان الشخص الذى أمامك يسيطر عليك ويضغطك للقيام بأشياء لا تريدها فيجب عليك أن تتعلم قول لا فى كل ما هو لا يرضيك ويضغطك نفسيًا



4- تخطيط المستقبل

يجب عليك التخطيط للمستقبل لأن الأجهاد غالبًا يكون بسبب نقص التخطيط وعدم ترتيب الأمور بشكل صحيح



5- العيش فى حدود أمكانياتك

تعد مشاكل المال هى السبب الرئيسى فى التوتر الذى يسيطر على الشخص وغالبًا ما يكون بسبب متطلبات يمكن الأستغناء عنها والعيش براحة.