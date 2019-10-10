Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في اليوم العالمي للصحة النفسية.. 5 طرق للتخلص من ضغوطات العمل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:35 م
ضغوطات العمل
ضغوطات العمل
Advertisements
قسم المرأة
ضغوطات العمل من أصعب من المشاكل والضغوطات التي قد تواجهنا في حياتنا اليومية والعملية ولا تقتصر المشاكل فقط على النفسية المرهقة وإنما قد تمتد لآثار صحية سلبية، ويمكن للأصدقاء المحيطين أو الرؤساء فى العمل أن يسببوا الضغط على الشخص طوال الوقت حتى فى المنزل لذلك قام موقع family life بتقديم 5 نصائح لتخطى الضغوطات النفسية، وتزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية نرصد من خلال التقرير طرق التخلص من ضغوطات العمل:

1- أخذ يوم راحة كل أسبوع
أثناء تخطيطك لمشاريعك الأسبوعية يجب عليك أن تخطط يوميًا للراحة والقضاء مع العائلة للتحدث فى كل الأمور التى تشغلكم

2- أبحث عن السلام
يجب عليك عند اختيار الأصدقاء أن يكونوا مثلك ولا يعملون على توترك وضغطك وأنتقادك لذلك قم بإعداد قائمة لهوؤاء الأشخاص وأستبعادهم من حياتك

3- تعلم أن تقول لا
إذا كان الشخص الذى أمامك يسيطر عليك ويضغطك للقيام بأشياء لا تريدها فيجب عليك أن تتعلم قول لا فى كل ما هو لا يرضيك ويضغطك نفسيًا

4- تخطيط المستقبل
يجب عليك التخطيط للمستقبل لأن الأجهاد غالبًا يكون بسبب نقص التخطيط وعدم ترتيب الأمور بشكل صحيح

5- العيش فى حدود أمكانياتك
تعد مشاكل المال هى السبب الرئيسى فى التوتر الذى يسيطر على الشخص وغالبًا ما يكون بسبب متطلبات يمكن الأستغناء عنها والعيش براحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الثلاثاء 3/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

تنتظرك السعادة مع الحبيب.. حظك اليوم الثلاثاء برج الثور وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22 /9 /2019 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

فى اليوم العالمي للصحة النفسية.. 5 طرق للتخلص من الضغوط النفسية للزواج

ترشيحاتنا

رد فعل أصالة نصري على مهاجمة مرتضى منصور لها

ضحية الغدر.. طالب يقتل زميله بسبب فتاة

4 نجوم من الأهلي يغيبون عن حفل تسليم درع الدوري المصري اليوم

وزير الخارجية التركي: ماكرون يريد تقسيم سوريا.. وسنرد على أمريكا في هذه الحالة

كاف يكشف موقف جينيراسيون فوت النهائي من خوض مباراة الزمالك

ميسي يحسم صفقة من العيار الثقيل لصالح برشلونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد