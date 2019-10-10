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محافظات

بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:43 م
ضبط كميات ضخمة من
ضبط كميات ضخمة من الأسماك المملحة الفاسدة بالبحير
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جمالات الدمنهوري
تمكن رجال مباحث ومفتشو التموين من ضبط ١٨٠٠ كيلو فسيخ للاستخدام الآدمى و٤٠٠ كيلو سردين ،٢ طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي بمخزن لتمليح الأسماك الفاسدة بادكو و تم إعدامها بمقلب القمامة بمركز ادكو خارج الكتلة السكنية حفاظًا على البيئة من التلوث.

وكانت وردت معلومات من فتحى احمد وهبه مدير الإدارة التموينية بادكو وفارس حبيب رئيس الرقابة تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كمية من الاسماك النافقة وتمليحها بأحد المخازن لإعادة بيعها للمواطنين بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبالعرض على المحاسب اسماعيل شلبي وكيل وزارة تموين البحيرة و العميد وجدى الصيرفي مدير مباحث تموين البحيرة تشكلت حملة مكبرة وتم ضبط مخزن لتمليح الاسماك فى منطقة الطويبة غرب طريق الملح وبه كمية وقدرها ١٨٠٠ كيلو فسيخ، و٤٠٠ كيلو سردين ، و٢ طن ملح سياحات جميعها غير صالح للاستهلاك الادمي .

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها حيث وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة برئاسة النقيب ميشيل كمال وصفي الضابط بمركز شرطة ادكو رئيسا للجنة ،والدكتور فارس حبيب رئيس قسم الرقابة بادكو ، والدكتور حسام خرابة الطب البيطري بادكو، عبد الرحمن محمد علي مفتش اغذية بادكو للإشراف على إعدام الكميات التى تم ضبطها بقلب قمامه ادكو خارج الكتلة السكنية حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وكان قد استقبل مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، 4 حالات جديدة مصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم فسيخا فاسدا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين خلال الـ 10 أيام الماضية إلى 70 حالة، وحالة وفاة واحدة.

وقالت الدكتورة مها غانم، مديرمدير مركز السموم بالإسكندرية، أنه تم خروج 47 حالة من المصابين بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما لا يزال يوجد 22 حالة قيد العلاج بالمركز، بينهم 3 حالات بالعناية المركزة.

وأصدرت وزارة الصحة، بيانا أهابت فيه بالمواطنين بالامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.

وقال الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية والمتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال.
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
بعد كارثة فسيخ الإسكندرية.. ضبط كميات أسماك مملحة فاسدة بالبحيرة..صور
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