نتائج حسام البدري في المباريات الأولى في 6 تجارب سابقة قبل منتخب مصر



كانت هي البداية الأولى لـ حسام البدري كمدرب في عالم الساحرة المستديرة عندما تولي مهمة لتدريب الأهلي في موسم 2009، وخسر كأس السوبر المصري أمام حرس الحدود بهدفين دون رد.



- الهلال السوداني



عند توليه مهمة المريخ السوداني حقق فوزًا على هلال الساحل 2-0، في البطولة المحلية ، بعدما تعاقد نادي المريخ السوداني معه لتدريب الفريق لمدة عامين.



- إنبي



تعاقد نادي إنبي في ديسمبر 2011 مع حسام البدري مديرًا فنيًا خلفًا لمختار مختار الذي تمت إقالته لسوء النتائج، نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولي على حساب سموحة بهدفين دون رد.



- الأهلي (الولاية الثانية)



عاد لقيادة الأهلي مرة ثانية في 2012 خلفًا للبرتغالي مانويل جوزيه، حقق فوزًا على مازيمبي الكونغولي في أول مباراة له، قبل أن ينجح في حصد اللقب الإفريقي في نهاية المطاف.



- المنتخب الأوليمبي



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في ديسمبر 2013 تولي البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وحقق فوزا عريضا أول مباراة كانت أمام السودان بخماسية نظيفة.



- الأهلي (الولاية الثالثة)



تولي البدري تدريب الأهلى للمرة الثالثة في أغسطس 2016 خلفًا للهولندي مارتن يول، وحقق فوزًا على حساب الإسماعيلي بهدف نظيف.

يستعد لاعبو المنتخب الوطني الأول لخوض مباراة منتخب بوتسوانا وديا يوم ١٤ أكتوبر الجاري ضمن تحضيرات الجهاز الفني الجديد في أول مباراة بقيادة حسام البدري لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.وتعد مباراة بوتسوانا التجربة التي سيظهر فيها البدري للكشف عن أوراق اعتماده بعد فشل المنتخب المصري في تحقيق المردود الجيد ببطولة أمم إفريقيا الماضية بعد الخروج من دور الـ 16 من البطولة.ونشر موقع "سبورت 360" في نسختها العربية، تقريرًا عن أرقام حسام البدري في أول مباراة يقودها كمدرب في 5 تجارب سابقة.