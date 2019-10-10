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أخبار العالم

لتهدئة المتظاهرين.. تعيين وزيرين جديدين بالعراق

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:52 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
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رويترز
عين العراق وزيرين جديدين للتعليم والصحة اليوم الخميس وذلك بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتغيير وزاري وتطبيق إصلاحات في محاولة لكبح الاضطرابات.

وأصبحت سها خليل واحدة من نساء قلائل أصبحن وزيرات في العراق. وصدق البرلمان على تعيينها ووافق أيضا على تعيين جعفر علاوي وزيرا للصحة بعدما استقال سلفه قبل موجة الاضطرابات الأخيرة.

ومن المستبعد أن يهدئ التعديل الوزاري من غضب العراقيين بعد مقتل أكثر من 110 أشخاص في حملة صارمة على احتجاجات بدأت الأسبوع الماضي ضد البطالة ونقص الخدمات والفساد.
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