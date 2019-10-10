نجوم الفن يشاركون في عزاء طلعت زكريا بمسجد الحامدية الشاذلية .. صور

شارك، الفنان احمد حلاوة، محمد الشقنقيرى، رياض الخولى، مصطفى قمر، جلال الشرقاوى، عصام كاريكا، عمر حسن يوسف، مرتضي منصور، نهال عنبر، فى عزاء الفنان طلعت زكريا المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين، ويتلقى العزاء العزاء نجل الراحل، كما تتلقى السيدة شرين المنزلاوى زوجته السابقة عزاء السيدات.





كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا، توفى الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى، وتوفى بعد 4 أيام من دخوله.

