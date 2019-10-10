بعد الفوز على ريد ستار.. يد الزمالك تتأهل لنصف نهائى بطولة أفريقيا

تأهل فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي ببطولة أفريقيا أبطال الدوري لكرة اليد وذلك بعد فوزه على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 35 -23 في دور الثمانية للبطولة.



وينتظر يد الزمالك الفائز من مباراة انتر كلوب الأنجولي .. وإيتوال لمواجهته بنصف نهائي البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر.



كان الزمالك قد حقق 4 انتصارات في دور المجموعات على بطل الرأس الأخضر وفاب الكاميرونى وبطل الكونغو ووداد سمارة المغربى .