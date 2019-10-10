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رياضة

بعد الفوز على ريد ستار.. يد الزمالك تتأهل لنصف نهائى بطولة أفريقيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:01 م
فريق اليد بالزمالك
فريق اليد بالزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
تأهل فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي ببطولة أفريقيا أبطال الدوري لكرة اليد وذلك بعد فوزه على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 35 -23 في دور الثمانية للبطولة.

وينتظر يد الزمالك الفائز من مباراة انتر كلوب الأنجولي .. وإيتوال لمواجهته بنصف نهائي البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر.

كان الزمالك قد حقق 4 انتصارات في دور المجموعات على بطل الرأس الأخضر وفاب الكاميرونى وبطل الكونغو ووداد سمارة المغربى .
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