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أخبار العالم

تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية لفصائل مسلحة على الحدود مع سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:05 م
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بأن دبابات وعربات عسكرية تركية وصلت إلى الحدود مع سوريا.

وأشارت الشبكة إلى أن تركيا دفعت بتعزيزات عسكرية لفصائل مسلحة موالية لها إلى المناطق الحدودية مع سوريا.

كان الجيش التركي، أعلن سيطرته على 8 قرى بعدد من المدن السورية، واحتل تل حلف وتوغل في قريتي علوك وكتشو في محيط مدينة رأس العين والمنطقة الصناعية في المدينة بالتوازي مع استهداف العديد من القرى والبلدات بريفي المحافظتين مركزًا على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

جدير بالذكر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم داعش.

وبدأت تركيا الهجوم أمس الأربعاء على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود.
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