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رياضة

20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:39 م
درع الدوري المصري
درع الدوري المصري
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محمد رشاد
توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري العام، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.

ويقدم موقع صدى البلد 20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري 41 فى تاريخه.

خاض الأهلي في الموسم الماضي 34 جولة ببطولة الدوري الممتاز ونجح في تحقيق الفوز في 25 مباراة كأكثر فرق الدوري تحقيقا للفوز وتعادل خمس مرات، وخسر أربع مباريات.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالوصول للنقطة 80 وبفارق 8 نقاط عن الوصيف، وكان الفريق حسم اللقب قبل نهاية المسابقة رسميا بأسبوع واحد.
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
20 صورة من حفل تتويج النادي الأهلي بـ درع الدوري
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