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رياضة

الأهلي يحتفي بـ مؤمن زكريا أثناء حفل تسليم درع الدوري المصري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:46 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أذاع النادي الأهلي فيديو دعم للاعب المارد الأحمر مؤمن زكريا، أثناء حفل تسليم درع الدوري المصري خلال الحفل المقام حاليا في أحد فنادق القاهرة.

ونشر المسئولون عن الحفل فيديو مع أغنية خاصة لـ مؤمن زكريا، بعد دعوة حسام عاشور قائد الأهلى زميله للحضور إلى المسرح من أجل تلقي التحية من الحاضرين.

وهنأ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية كافة أعضاء ولاعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حضور كافة رموز القلعة الحمراء.
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