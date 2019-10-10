محمود الخطيب: كثيرون انشغلوا بإفشال الأهلي على حساب نجاحهم.. فيديو

قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، إن الموسم الماضى كان صعبا واستثنائيا بسبب كم الإصابات والضغوطات الكبيرة التى تعرض لها المارد الأحمر، موضحا أن فريقه تغلب على كل الصعوبات والمعوقات؛ لأنه لا يعرف المستحيل.



وأضاف الخطيب على هامش الاحتفالية المقامة حاليا بأحد الفنادق الكبرى لتسليم درع الدورى أنه لاحظ انشغال كثيرين بمحاولة إفشال النادى الأهلى أكثر من اهتمامهم بنجاحهم.



أكد رئيس النادى الأهلى أن الأحمر وجماهيره وأعضاءه تعرضوا للكثير من الإساءات، مشيرا إلى أنه رفض الرد بنفس الطريقة لكنه لجأ إلى القانون واللوائح للحصول على حقوقه.



تابع الخطيب أن الأهلى وجماهيره من حقهم أن يفرحوا بما حققه الفريق الأحمر من بطولات خلال الموسم الماضى، موضحا أنه اليوم أطفأ نور السنة الماضية بما فيها وإنجازات ويبدأ من الغد إضاءة أنوار جديدة للتتويج بالألقاب والبطولات فى الموسم الحالى.