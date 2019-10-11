بيان عاجل من أمريكا بشأن سجناء داعش في مناطق عدوان تركيا بسوريا

أعلن مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الحليفة للولايات المتحدة تسيطر حتى الآن على جميع السجون في منطقة العمليات العسكرية التركية.



وقال المسئول إن السجون يقبع فيها نحو 10 آلاف سجين إرهابي.



وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية تسيطر حتى الآن على جميع السجون. ولن نناقش مسألة تأثير هذا الغزو على عدد العمال الذين يشرفون على هذه السجون، لأن هذه قضايا تتعلق بالمخابرات العسكرية بحكم الواقع. لكن هذا يقلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



وتابع أن "الرئيس ترامب تلقى تأكيدات عالية المستوى من تركيا بأنه في حال سيطرو على مراكز الاعتقال هذه، فسيكونون مسئولين عن المعتقلين".