انفجار بناقلة إيرانية في البحر الأحمر يتسبب في تسرب نفطي

وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط.



ووفقا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، فإن الانفجار أوقع أضرارا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة ، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر.



يشار إلى أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن الناقلة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار .