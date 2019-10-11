وزير الأوقاف: سيناء تذكرنا دائما بشموخ قواتنا المسلحة الباسلة.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر بلد سلام وستظل لأن ديننا دين السلام، وكذلك رسالة نبيه وتحيته هي السلام.



وأضاف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة، من مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، أننا حينما نتحدث عن السلام فإنما نتحدث عن معناه الحقيقي وهو سلام العزة والكرامة والشرف وهو الذي له قوة تحميه وتحرسه وإلا كان ضعفا واستسلاما.



وأشار إلى أن سيناء دائما ما تذكرنا بشموخ قواتنا المسلحة الباسلة على مدار تاريخها وكذلك شموخ شعبها العظيم.



واستشهد وزير الأوقاف خلال الخطبة بكلمة للحجاج بن يوسف الثقفى (إياكم وأهل مصر في ثلاث احذروا أرضهم ونساءهم ودينهم فإنكم إن اقتربتم من أرضهم لقاتلتكم صخور جبالهم وإياكم ونساءهم فإنكم إن اقتربتم من نسائهم لافترسوكم كما تفترس الأُسْدُ فرائسها وإياكم ودينهم فإنكم إن اقتربتم من دينهم أحرقوا عليكم دنياكم).