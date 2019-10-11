نائب رئيس بنك مصر: هدفنا ليس الربح فقط.. وندعم الاقتصاد الوطني

أكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن المهمة الرئيسية لبنك مصر لا تقف عن تحقيق الربح فقط فحسب بل توفير الخدمة المصرفية لكل مصرى على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط فى تحقيق الأرباح بل يمتد بصفة اساسية للعمل كأداة مالية وطنية يتم الاعتماد عليها فى تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.



وقال "المغربي"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك يتبنى توجه نبيل نابع من استراتيجيته وهدف تواجده ككيان مالى عملاق باعتباره أحد اعمدة الاقتصاد الوطنى تحت شعار "حق المواطن فى حياة كريمة"، يتم التركيز من خلاله على ايجاد الحلول المالية لكافة فئات المجتمع على اختلاف احتياجاتهم الأمر الذى له بالغ الأثر على النمو بدخل الفرد والحالة المعيشية للأسرة وله مردود ذو بعد قومى فى رخاء الاقتصاد ككل والتأثير الإيجابي على الناتج القومى المحلى، وهو الأمر الذى يتماشي مع مبادرة رئيس الجمهورية نحو توفيلا حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019.



وأضاف «عاكف»، أن البنك اشترك فى العديد من البرامج والمبادرات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب كـ مبادرة برنامج "مشروعك"، وتوقيع بروتوكول لتمويل مشروع التنمية الصناعية المصرية بمدينة الجلود بالروبيكى، توقيع بروتوكول مع شركة مدينة دمياط للأثاث والتعاون ايضا مع مؤسسة مصر الخير لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمحافظة المنيا، التعاون مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، التعاون مع جمعية الأورمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ورعاية البنك لمبادرة مؤسسة انجاز وإقامة البنك لمعارض للحرف اليدوية.