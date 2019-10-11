Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللي يحبني يدعيلي.. فجر السعيد تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:12 م
فجر السعيد
فجر السعيد
Advertisements
منار نور
أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن إجرائها عملية جراحيه الشهر القادم فى باريس.

وغردت فجر السعيد من خلال حسابها الشخصى تويتر: "عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس.. تعتبر العمليه الرابعه منذ بدء الأزمه الصحيه... إن شاء الله تكون العمليه الأخيره ... اللي يحبني يدعيلي".

يذكر أن السعيد كانت قد نشرت صورة لها من داخل المستشفى في أواخر الشهر الماضي، حيث بدا عليها الإرهاق الشديد رغم ابتسامتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سافرت لندن.. زوج فجر السعيد ينشر صورتها بالحجاب ويوجه لها كلمات مؤثرة

شاهد.. أول ظهور لـ فجر السعيد بعد أزمتها الصحية

يا بختنا بصوتك.. أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ فجر السعيد.. اعرف السبب

ترجعيلنا سالمة .. أحلام تحتفل بعيد ميلاد فجر السعيد

شاهد.. الإعلامية فجر السعيد من المستشفى: زيارة هذا الشخص رفعت معنوياتي

ترشيحاتنا

أول تعليق رسمي من طهران على انفجار ناقلة إيرانية في البحر الأحمر

رغم نفي شائعة وفاته.. ما زال البحث مستمرا عن رامز جلال

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة الخضراء؟

اليوم.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في المنصورة

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2019

لمواجهة تركيا.. نجل القذافى يعلن تبرعه بـ 20 طائرة مسيرة لمساعدة الأكراد فى سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها

بيضايقوا القرش الحوتي .. أجانب يتقدمون ببلاغ ضد الغواصين بالبحر الأحمر

تبهر الجمهور.. سالي عبد السلام بالحجاب بعد صلاة الجمعة