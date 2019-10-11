اللي يحبني يدعيلي.. فجر السعيد تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن إجرائها عملية جراحيه الشهر القادم فى باريس.



وغردت فجر السعيد من خلال حسابها الشخصى تويتر: "عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى #FOSH في باريس.. تعتبر العمليه الرابعه منذ بدء الأزمه الصحيه... إن شاء الله تكون العمليه الأخيره ... اللي يحبني يدعيلي".



يذكر أن السعيد كانت قد نشرت صورة لها من داخل المستشفى في أواخر الشهر الماضي، حيث بدا عليها الإرهاق الشديد رغم ابتسامتها.