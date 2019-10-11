وزير الآثار: اكتشافات وادي القرود مجهود سنوات طويلة

قال وزير الآثار، إن منطقة وادي القرود شهدت أكتشافات أثرية كبري، حيث تم العثور علي عدد كبير من مقابر العمال القائمين علي تشييد المقابر، لافتا إلي أن تلك البداية وسيستمر العمل علي مدار السنوات القادمة، نظرا لتيقنهم من وجود مقابر ملكية هامة بتلك المنطقة.





وأبدى، "وزير الآثار" خلال مؤتمر صحفي أذاعه الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، سعادته كون بعثة التنقيب بتلك المنطقة مصرية خالصة لأول مرة، حيث تتزايد أعداد المصريين العاملين في بعثات التنقيب.



وأشار، إلي أن السنوات الماضية امتلكت مصر عدد قليل للغاية من البعثات المصرية الخاصة بعمليات التنقيب، ولكن الآن الوزارة تمتاز بوجود أكثر من 50 بعثة مصرية خالصة.



ونوه، إلى أن ذلك الأكتشاف الأثري الضخم لم يكن وليد الصدفة ولكنه كان مجهود كبير لسنوات طويلة.