في غاية الخطورة.. احذر عند سماع 4 صفارات بسيارتك

يواجه الكثير من قائدي السيارات مشاكل مع الأصوات المنبعثة من السيارة، والتي تشير بعضها لوجود مشاكل كبيرة وربما خطيرة للغاية داخل مكونات السيارة الأساسية، اليكم 4 صفارات خطيرة تلزم بضرورة مراجعة الفنيين.



- تعد صفارة تيل الفرامل هي الأكثر انتشارا، حيث يعاني الكثير من السائقين من أصوات صفير مع ضغط دواسة المكابح "الفرامل"، ويشير الكثير من الفنيين إلى أن صوت الصفير قد تظهر وتعلو كثيرا في فصل الشتاء نظرا لوجود رطوبة داخل مكونات المكابح، كما قد يعلو ذلك الصوت بسبب وجود رمال او غبار داخل نفس تلك المكونات، ما يلزم بتنظيفها.



ولكن في حال استمرار صوت الصفير وتحوله لأصوات احتكاك حديد، يستلزم على السائق مراجعة الفني للتأكد من سلامة تيل الفرامل.



- تمثل صفارة "بلي العجل" عائقا كبيرا أمام سائقي السيارات، نظرا لوجود صوت "ونه" وصفارة قد تكون مستمرة او متقطعة خلال حركة السيارة، ولكنها تتميز بصوت "ونه" عالي وواضح من احدي العجلات.



كما يمكن التعرف علي ذلك العطل بسهولة، برفع السيارة من الجانب الأمامي على كوريك او حامل، من ثم يبدأ السائق في تعشيق الغيار الاول وتحريك العجلات الامامية بشكل تدريجي، ليظهر بعدها صوت الونه واضح للغاية في احدي تلك العجلات، ما يستلزم بعدها مراجعة الفنينين لتغيير تلك "البلية" او تشحيمها حسب وضع التلف الواقع بها.



-هناك تشابه كبير في صوت صفير "بليتي" الدبرياج والكاتينة، حيث تظهر ذلك الصفير من داخل المحرك بشكل واضح وعالي للغاية بمجرد تشغيل السيارة.



ولكن يمكن التفريق بينهم في السيارات المانيوال من خلال الضغط علي دواسة الدبرياج، فإذا حدث تغيير في صوت الونه او الصفير يستلزم خلالها مراجعة الميكانيكي الخاص بك لتغيير بلية الدبرياج قبل ان تلحق التلف بـ الاسطوانة والديسك.