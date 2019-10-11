أهلي 2001 يهزم وادي دجلة 2-0 في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على مضيفه وادي دجلة، 2-1، في مباراتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.



وجاءت ثنائية الأهلي عن طريق محمد ياسر ومحمد أشرف.



ولن تشهد الجولة المقبلة مباراة للأهلي، نظرًا لأنه كان من المقرر أن يواجه فريق أسوان الذي اعتذر عن المشاركة في البطولة.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

