Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أهلي 2001 يهزم وادي دجلة 2-0 في بطولة الجمهورية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:34 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على مضيفه وادي دجلة، 2-1، في مباراتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

 وجاءت ثنائية الأهلي عن طريق محمد ياسر ومحمد أشرف. 

ولن تشهد الجولة المقبلة مباراة للأهلي، نظرًا لأنه كان من المقرر أن يواجه فريق أسوان الذي اعتذر عن المشاركة في البطولة. 

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يواجه الزمالك في بطولة الجمهورية مواليد 2001

أهلي ٢٠٠١ يواجه الجونة اليوم في بطولة الجمهورية

أهلي 2001 يهزم الجونة برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

أهلي ٢٠٠١ يفوز على الإنتاج الحربي بهدف في بطولة الجمهورية

أهلي ٢٠٠١ يخسر أمام طنطا بهدف في بطولة الجمهورية

أهلي 2001 يواجه إف سي مصر في بطولة الجمهورية.. غدًا

ترشيحاتنا

أخبار الفن| المصائب تلحق بالفنانين.. البحث مستمر عن رامز جلال

الصراع يشتعل.. الزمالك يتواصل مع كهربا لإعادته للقلعة البيضاء

#لازم_نجيب_حق_قمر.. مجرم هارب يشوه وجه فتاة بـ مطواة في المطرية.. صور

صحيفة إنجليزية تهاجم مانشستر يونايتد بسبب الأهلي المصري

فرصة أخيرة لـ صالح جمعة.. فايلر يمهله 60 يوما للرجوع لمستواه وإلا الرحيل

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور

حادث مأساوي.. اشتكته إلى مديره فانتقم منها بأسوأ طريقة ممكنة.. صور