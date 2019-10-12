Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ثقافة أسيوط تواصل الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد قصر ثقافة الغنايم ضمن فعاليات الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد ندوة مكتبية بعنوان "السادس من أكتوبر" تحدث فيها محمد سليم حول نصر أكتوبر المجيد، وكيفية عبور خط بارليف وكيفية استرداد سيناء لمصرنا الحبيبة والفترة التي عاشتها مصر قبل الحرب وما بعد الحرب، واختتم اللقاء بمناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة في دور الدولة في تنمية المجتمع عقب نصر أكتوبر العظيم، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال بمقر مدرسة النصر الابتدائية بالغنايم قدمتها نيفين جمال وتم شرح مفصل لمبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن نصر أكتوبر المجيد.

قدم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر ورشة أشغال فنية لفن النسيج تم عمل مجسمات بالنسيج والتي قدمتها ولاء فرحات وكذلك تم عمل ورشة رسم حر، بجانب عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر كما استمتع الأطفال بقراءة العديد من الكتب المشوقة بمكتبة الطفل بالقصر.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة احتفالية فنية كبرى ضمن سلسلة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، قدمت فيها فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى عرض فنى بالتعاون مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة تضمن بعض الأغاني الوطنية التي نالت إعجاب الجمهور، بالإضافة الى يوم ترفيهي للأطفال حيث تم عرض افلام سينما الأطفال حيث استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة، بجانب رسم على وجوه الأطفال مغ الفنان محمد عبد المجيد بحضانة مدرسة التعليم الأساسي بأسيوط الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثقافة أسيوط تناقش أسباب انتشار التوحد بين الأطفال

"تكافل وكرامة حق كل مصري" بقصر ثقافة الزعيم

عروض لسينما الطفل وأنشطة ثقافية متنوعة بقصور أسيوط

محاضرات وورش فنية متنوعة في ثقافة أسيوط

محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة أسيوط

ثقافة القليوبية تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

ترشيحاتنا

سكرتير الكاف السابق: تجاهلت سباب مرتضى منصور ووالدي حرك دعوى ضده

صراع ثلاثي شرس داخل النادي الأهلي.. تعرف على التفاصيل

فى أول ظهور إعلامي.. مصطفى أبو تورتة يكشف سبب تركه لـ نيهال فى حفل الخطوبة.. شاهد

صدمة .. إيقاف لاعب ليفربول بسبب سخريته من هذا اللاعب.. تفاصيل

قرار عاجل من ترامب بشأن العقوبات على تركيا

شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء الخميسي تبهر جمهورها بفستان جديد.. صور

كيف علق جمهور نانسي عجرم على سعر حذائها.. شاهد

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل