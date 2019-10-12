ثقافة أسيوط تواصل الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد قصر ثقافة الغنايم ضمن فعاليات الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد ندوة مكتبية بعنوان "السادس من أكتوبر" تحدث فيها محمد سليم حول نصر أكتوبر المجيد، وكيفية عبور خط بارليف وكيفية استرداد سيناء لمصرنا الحبيبة والفترة التي عاشتها مصر قبل الحرب وما بعد الحرب، واختتم اللقاء بمناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة في دور الدولة في تنمية المجتمع عقب نصر أكتوبر العظيم، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال بمقر مدرسة النصر الابتدائية بالغنايم قدمتها نيفين جمال وتم شرح مفصل لمبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن نصر أكتوبر المجيد.



قدم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر ورشة أشغال فنية لفن النسيج تم عمل مجسمات بالنسيج والتي قدمتها ولاء فرحات وكذلك تم عمل ورشة رسم حر، بجانب عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر كما استمتع الأطفال بقراءة العديد من الكتب المشوقة بمكتبة الطفل بالقصر.



أقامت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة احتفالية فنية كبرى ضمن سلسلة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، قدمت فيها فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى عرض فنى بالتعاون مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة تضمن بعض الأغاني الوطنية التي نالت إعجاب الجمهور، بالإضافة الى يوم ترفيهي للأطفال حيث تم عرض افلام سينما الأطفال حيث استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة، بجانب رسم على وجوه الأطفال مغ الفنان محمد عبد المجيد بحضانة مدرسة التعليم الأساسي بأسيوط الجديدة.