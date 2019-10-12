كوب من هذا المشروب يساعد على تركيز الأطفال ويحمي من الأنيميا

تبحث العديد من الأمهات فى أيام الدراسة عن أفضل المشروبات التي تساعد طفلها على التفوق الدراسى وتقوية الذاكرة ،فى وقت أنتشر فيه التشتت وضعف التذكير لدى العديد من الأشخاص .
لذلك تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل مشروب التركيز ورفع مستوى الذاكرة لدى الأطفال ،كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الأنيميا ،ويساعد على رفع مستوى نسبة الحديد من الجسم .
طريقة عمل عصير رمان باللبن لطفلك أكثر ذكاء :
مقادير عصير رمان باللبن :
2 كوب رمان حب مجمد
عسل أبيض رشة فانيليا
1 ملعقة كبيرة زبادي
نصف لتر لبن
1 حبة موز حلقات
لون طعام أحمر
التزيين
أوراق نعناع طازج رمان حب
طريقة تحضير عصير رمان باللبن :
* يخلط في الخلاط اللبن والرمان والعسل والفانيليا والزبادى والموز
* يمكن إضافة اللون الأحمر حسب الرغبة
* يصب في كاسات التقديم
* يزين بحبوب الرمان وأوراق النعناع ويقدم
لذلك تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل مشروب التركيز ورفع مستوى الذاكرة لدى الأطفال ،كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الأنيميا ،ويساعد على رفع مستوى نسبة الحديد من الجسم .
طريقة عمل عصير رمان باللبن لطفلك أكثر ذكاء :
مقادير عصير رمان باللبن :
2 كوب رمان حب مجمد
عسل أبيض رشة فانيليا
1 ملعقة كبيرة زبادي
نصف لتر لبن
1 حبة موز حلقات
لون طعام أحمر
التزيين
أوراق نعناع طازج رمان حب
طريقة تحضير عصير رمان باللبن :
* يخلط في الخلاط اللبن والرمان والعسل والفانيليا والزبادى والموز
* يمكن إضافة اللون الأحمر حسب الرغبة
* يصب في كاسات التقديم
* يزين بحبوب الرمان وأوراق النعناع ويقدم