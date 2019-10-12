بالابيض.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر سمية الخشاب من احد معارض التي تشمل رسومات الفضاء بإطلالة جذابة بارتدائها فستان أبيض مكشوف الاكتاف



ولم تتكلف سمية الخشاب بوضع الإكسسوارات واعتمدت علي مظهرها الجذاب بدون ميك اب على وجهها مع إسدال شعرها علي كتفها.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.



وتستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت الفنانة كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.



دعاء "صلوا عليه" لـ سمية الخشاب من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس