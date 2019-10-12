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مرأة

بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
زوجة مصطفى فهمى
زوجة مصطفى فهمى
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هاجر هانئ
شاركت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى بـ stories جديدة، برفقة زوجها أثناء حضورهما إحدى حفلات الزفاف.

خطفت فاتن موسى الأنظار بإطلالة أنثوية أنيقة، مرتدية فستانا طويلا باللون الكشمير وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مرصع بالكامل بحبات الترتر اللامعة التى زادت من جمال إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج رائعا متناسقا مع ملامحها، فيما تزينت بأقراط راقية و متوسطة الحجم.


بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة
بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة
بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة
بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة
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