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الدولار يسجل 16.23 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 12 -10- 2019

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم
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كـريـم الـخـطـيـب
سجل سعر الدولار، اليوم السبت 12 - 10 -2019 وأسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.23 جنيه للشراء، مقابل 16.33 جنيه للبيع، وفيما يلي سنتعرف على سعر الدولار اليوم، السبت 12- 10 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في مصر
واستعرض برنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار اليوم، السبت 12 - 10 - 2019 بيع 16.23 جنيه، وشراء 16.33 جنيه.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو اليوم، السبت 12 - 10 - 2019 بيع 16.80 جنيه، وشراء 18.01 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، السبت 12 - 10 - 2019 بيع 19.81 جنيه، وشراء 20.02 جنيه.

سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، السبت 12 - 10 - 2019 بيع 53.13 جنيه، وشراء 53.72 جنيه.

سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي اليوم، السبت 12 - 10 - 2019 بيع 4.31 جنيه، وشراء 4.35 جنيه
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