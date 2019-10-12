100 يوم تأمين صحي.. أرقام وإحصائيات تؤكد نجاحات المنظومة الجديدة

مر 100 يوم على إطلاق التأمين الصحي الشامل، منذ انطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو، وشهد المائة يوم الأولى، الكثير من التحديات والإنجازات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان متمثلة في قيادتها، إدارة المشروع والطاقم الطبي والإداري بمحافظة بورسعيد.





وبمرور 100 يوم وصل عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 514090 مواطن من أبناء محافظة بورسعيد وتم فتح 158140 ملفا عائليا إلكترونيا من خلال 26 وحدة ومركز صحة أسرة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة بعد أن كانت 20 وحدة ومركز صحة أسرة في أول يوليو فقط المتاحين للتسجيل وجاري العمل على فتح المزيد من الوحدات والمراكز ليصبح في محافظة بورسعيد 35 وحدة ومركز صحة أسرة.





كما تردد إلى الـ 7 مستشفيات بالمنظومة وهي مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الزهور، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى النساء والولادة، مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومستشفى الحياة بورفؤاد 156883 مواطنا لتلقي الخدمات من خلال العيادات الخارجية.





نجحت المنظومة في إجراء 7224 عملية جراحية منهم 2514 عملية جراحية كبرى و نجحت أيضًا في إجراء عمليات تم إجراؤها لأول مرة في محافظة بورسعيد و بعضها لأول مرة في إقليم قناة السويس فوصل عدد العمليات الجراحية التي أُجريت لأول مرة في بورسعيد إلى 455 عملية جراحية منهم أول عمليتي زراعة قوقعة واول 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال وأول عملية قلب مفتوح للكبار بمستشفى النصر التخصصي، كما قامت مستشفي النصر بالنجاح في إجراء 193 عملية قسطرة قلب وبذلك نجحت في إنهاء قوائم انتظار قسطرة قلب الأطفال واوشكت على إنهاء قسطرة قلب الكبار.





ونجحت مستشفى الرمد التخصصي أيضا في إجراء جراحات تمت لأول مرة في إقليم القناة وهي 85 جراحة تجميل وإصلاح الحول الجفون، 59 عمليات شبكية وجسم زجاجي و 4 عمليات ترقيع وزرع قرنية كما نجحت مستشفى التضامن في إجراء 29 جراحة أورام ومستشفى الزهور في إجراء 73 عملية تفيت حصوات و السلام بورسعيد في اول جراحة استئصال غضروف قطني واول جراحة توصيل قولون بدون دباسة.





كما كان هناك توجه جاد نحو الإرتقاء بمستوى العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل حيث تم تقديم اكثر من 150 برنامج تدريبي للأطقم الطبية وغير الطبية بدءًا من الإستعدادات الأولى لإطلاق المنظومة وخلال التشغيل لها على المهارات اللازمة لتشغيل المنظومة وذلك من قبل وزارة الصحة والسكان و بالشراكة مع مستشفيات التوئمة ومنظمة الصحة العالمية وايمانًا بأهمية دور طبيب الأسرة تم تقديم برنامج تدريبي مخصص لهم يتم من خلاله السفر إلى إنجلترا للتعرف على دور الرعاية الاولية و طبيب الأسرة في نظام التأمين الصحي الإنجليزي NHS حيث تم إرسال بعثتين كل بعثة مكونة من 35 طبيب اسرة و جاري الإعداد للبعثة الثالثة ليكون مجموع أطباء الأسرة الذين تلقوا هذا البرنامج التدريبي 100 طبيب أسرة.





و في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية بدأت إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فاستعدت لها وحدة التحول الرقمي بالمشروع من خلال دراسة تجارب 8 دول في ميكنة النظم الصحة لإيجاد الآلية المناسبة لتطبيقها في مصر وتم ميكنة منظومة التسجيل وفتح الملفات العائلية في 26 وحدة ومركز صحة أسرة من خلال تطبيق الكتروني لتسجيل المنتفعين و تدريب 150 موظف استقبال CMO على استخدام هذا التطبيق واستعداد لميكنة الخدمات المُقدمة في المنظومة التي بدأت يوم 13 سبتمبر تم تدريب 1200 من مقدمي الخدمة على استخدام النظام الالكتروني والتابلت و نجحت إدارة المشروع في ميكنة 7 مستشفيات 26 وحدة ومركز صحة أسرة في 13 يوم فقط.





حرصًا من وزارة الصحة والسكان على الوصول لجميع مواطني محافظة بورسعيد أطلقت الوزارة حملة توعية موسعة من خلال وحدة التوعية والإعلام بإدارة المشروع من خلال 20 ندوة مجتمعية، ماراثون رياضي وحملات التوعية الميدانية التي شملت جولات اتوبيس وسيارات التأمين الصحي الشامل التي وصلت إلى النوادي، مراكز الشباب، الجوامع، الكنائس، المصالح الحكومية وقرى منطقة الجنوب بمشاركة مجموعة من شباب المتطوعين من أبناء المحافظة كما تم إطلاق فاعلية "سجل مكانك" التي أتاحت الفرصة للمواطنين للتسجيل اينما كانوا من خلال استلام استمارات التسجيل من فرق التوعية الميدانية او خيمة التسجيل المتنقلة التي أُقيمت في منطقة الإستثمار، حي المناخ امام قصر الثقافة و امام المعدية عند الممشى السياحي ونجحت الفاعلية في توزيع حوالي 60000 استمارة فتح ملف عائلي و تسجيل 1754 ملف عائلي.





حصلت منظومة التأمين الصحي الشامل على إشادة العديد من الجهات الدولية منذ بدء تفعيل المنظومة مثل البنك الدولي أثناء زيارة وفد منه لمحافظة بورسعيد لمشاهدة التشغيل التجريبي للمنظومة والوفد النيجيري من المعهد الاستراتيجي للدراسات السياسية والاستراتيجية ، كما أشاد تيدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال زيارته لمصر بتجربة مصر في تحقيق التغطية الصحية شاملة و عبر عن رغبته في حضور حفل الافتتاح الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأيضًا شاركت مصر في معرض NHS Expo في انجلترا و عرضت تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل ضمن 4 دول التي أشاد بها جميع الحضور بالمعرض.



