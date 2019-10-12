برنامج استشفائي للاعبي الأهلي







طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.



ويتواجد 6 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض ودية بتسوانا المقرر لها بعد غدٍ الاثنين؛ وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف واحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، بالإضافة إلى أربعة لاعبين في المنتخب الأولمبي الذى يستعد لخوض الودية الثانية أمام جنوب إفريقيا غدٍ بالإسماعيلية؛ وهم رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير .

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين الدوليين للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد استئناف منافسات مسابقة الدوري بمواجهة الزمالك في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل.

