ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في القليوبية

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية إنه تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظة وذلك من خلال حملات مكبرة قامت بها مديرية الطب البيطري منذ بداية شهر أكتوبر حيث تم شن 5 حملات على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة المحافظة.



وأسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرا وضبط 3.5 طن عبارة عن لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن ومصنعات دواجن ومصنعات لحوم ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تحرر عنها المحاضر اللازمة ضد المخالفين.



شدد المحافظ على تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

