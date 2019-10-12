القومى للمرأة يشارك فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان



وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية الملتقى الذي يعقد للعام الخامس على التوالي في مدينة سانت كاترين تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،مشيرة أن مصر تعرف منذ قديم الأزل بأنها مهد الحضارات وملتقى الديانات ، كما أن الملتقى يبعث برسالة لجميع أنحاء العالم أن مصر هى أرض التسامح والسلام والمحبة، وأن لا مكان بيننا للفرقة والأرهاب والتطرف ، متمنية للقائمين على الملتقى النجاح والتوفيق وتحقيق الهدف المنشود منه .



وقد مثل المجلس القومى للمرأة في الملتقى عضوات مبادرة "معا في خدمة الوطن " من واعظات وزارة الأوقاف و راهبات الكنائس المصرية الثلاث، والتي أطلقها المجلس عام ٢٠١٧ حيث شاركن في أعمال الملتقى و المزارات الدينية و التراثية والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء

شارك المجلس القومي للمرأة في ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا لنصلي معا" الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من ١١-١٢ أكتوبر .