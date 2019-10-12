Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القومى للمرأة يشارك فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
امل مجدي
شارك المجلس القومي للمرأة في ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا لنصلي معا" الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من ١١-١٢ أكتوبر .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية الملتقى الذي يعقد للعام الخامس على التوالي في مدينة سانت كاترين تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،مشيرة أن مصر تعرف منذ قديم الأزل بأنها مهد الحضارات وملتقى الديانات ، كما أن الملتقى يبعث برسالة لجميع أنحاء العالم أن مصر هى أرض التسامح والسلام والمحبة، وأن لا مكان بيننا للفرقة والأرهاب والتطرف ، متمنية للقائمين على الملتقى النجاح والتوفيق وتحقيق الهدف المنشود منه .

وقد مثل المجلس القومى للمرأة في الملتقى عضوات مبادرة "معا في خدمة الوطن " من واعظات وزارة الأوقاف و راهبات الكنائس المصرية الثلاث، والتي أطلقها المجلس عام ٢٠١٧ حيث شاركن في أعمال الملتقى و المزارات الدينية و التراثية والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيا بنا نصلى معا.. ملتقى الأديان بالوادي المقدس رسالة سلام لكل العالم.. سانت كاترين تتزين لاستقبال الزوار.. 5 طائرات تنقل الوفود.. وبرامج ثقافية وفنية للترويج للسياحة

7 وزراء و40 سفيرا في احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان أكتوبر المقبل.. صور

هنا نصلي معا.. تفاصيل برنامج أكبر ملتقى لتسامح الأديان بسانت كاترين 10 أكتوبر القادم

سانت كاترين تتزين لاستقبال ملتقي التسامح الديني الخامس ..صور

هنا نصلي معا.. مطار سانت كاترين يستعد لاستقبال مؤتمر السياحة الدينية

شعراوى: ملتقى الأديان بـ سانت كاترين يساهم فى الترويج لمصر ونشر روح التسامح

ترشيحاتنا

أول تعليق من أبو الغيط على العملية العسكرية التركية في سوريا

كيف لا تترك الصلاة أبدا.. تعرف على فضائلها وخطوات عملية للالتزام بها

تحرك عاجل من النواب بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

أخبار الرياضة.. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف من جديد.. صالح وكهربا يمنعان رئيس الزمالك من التعليق

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال

أسباب مخيفة.. وضع المحفظة فى الجيب الخلفى خطر على الرجال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور