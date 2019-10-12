بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

نشرت الفنانة إنجى المقدم صورة جديدة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "، بإطلالة انثوية خطفت بها الانظار.تألقت الفنانة انجى المقدم، بإطلالة انثوية ناعمة وجذابة، مرتدية تنورة قصيرة باللون البيج الهادئ، وبلوزة باللون البينك الفاتح ، واعتمدت على ارتداء بعض الاكسسورات البسيطة التى زادت من جمال اناقتها.واعتمدت على وضع المكياج الهادئ والبسيط بالالوان الترابية، وهو ما جعلها غير مكلفة في إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا علي كتافها.