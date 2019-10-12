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أصل الحكاية

ليس مجرد لاعب كرة.. واقعتان تكشفان القيمة العالمية لـ محمد صلاح

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:58 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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أحمد سالم
بالمقاييس العالمية، لم يعد محمد صلاح هو لاعب الكرة المحترف في صفوف ناد كبير فحسب، بل أن شهرة محمد صلاح وتاثيره تخطى هذا التصور إلى ماهو أبعد من ذلك.

محمد صلاح أصبح أيقونة متحركة تصاحبها هالة عملاقة تجذب نحوها الملايين حول العالم، أصبح مؤسسة ناجحة في صورة شخص واحد، وحتى تحتفظ تلك المؤسسة بنجاحها كان لا بد من إدارتها باحترافية كي لا تنهار ولا تفقد بريقها.

صورة غلاف المجلة

صورة محمد صلاح على غلاف مجلة GQ ربما أغضبت كثيرين، لكن ردود الفعل في الواقع لم تغضب صلاح نفسه الذي تعامل مع الأمر على أنه مجرد صورة لأسباب ترويجية بعدما فاز بلقب رجل العالم الممنوح له من تلك المجلة، وهي جائزة يفخر بها أي شخص في العالم.

صلاح بمقاييس أخرى لم يخطئ، لتنهال عليه كل هذه الانتقادات، وربما كان بعضهم قاسيا ليصفه بأنه "كان في جرة وطلع لـ برة" لكنه في الواقع طلع لـ برة أكثر مما يتوقع أحد لـ يناطح العالمية.

حتى أن ردود أفعال نجوم الكرة والفن أنصفت صلاح، بينما قارنت بين ظهور العارضة البرازيلية معه على غلاف المجلة وظهورها مع رونالدو ولكن بصورة فجة.

موقفه من أمير قطر

حتى لا يكرر محمد صلاح الخطأ الفادح الذي وقع فيه أثناء إقامة منتخب مصر في الشيشان أثناء مونديال روسيا، فطن اللاعب إلى خطورة تواجده في قطر، في ظل السخط العالمي على أميرها تميم بن حمد فاتخذ موقفا احترازيا نحو ذلك.

وحذر نادي ليفربول الإنجليزي مسؤولي دولة قطر من أي محاولة لاستغلال نجم الفريق محمد صلاح سياسيا، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليفربول طالب مسؤولي قطر، بعدم إشراك محمد صلاح، في أي حملات دعائية سياسية، خلال مشاركته مع الفريق، في مونديال الأندية، في شهر ديسمبر المقبل.
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