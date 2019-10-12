عقوبات مالية ضخمة من جهاز المصري على الثنائي محمود حمد وميسي.. إعرف السبب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن ايهاب جلال خصم 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي بعد طرده خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق أمس بنظيره فريق وادي دجلة مع ايقاف اللاعب عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر ،



و قرر الجهاز الفني خصم مبلغ 50 ألف جنيه من اللاعب أحمد عادل “ميسي ” مع ايقاف اللاعب عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر أيضًا.