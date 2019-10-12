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سيارات

مبشفش حاجة بليل.. إليك أفضل طرق لتقوية إضاءة فوانيس السيارة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:38 م
إليك أفضل طرق لتقوية
إليك أفضل طرق لتقوية إضاءة فوانيس السيارة
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خالد محيي الدين
يعاني الكثير من قائدي السيارات من ضعف إضاءة السيارة الأمامية ويلجأ خلالها السائقين لتركيب "نور زينون أو ليد" لتقوية تلك الإضاءة ولكن يفاجئون بعد فترة بسيطة بضعف الاضاءة وصعوبة الرؤية على الطرق السريعة بشكل خاص، لذا اليكم بعض النصائح لتعديل وتقوية الأضاءة الأمامية لتكون مناسبة للطرق السريعة.

- تركيب مصابيح الزينون او اليد هو أول ما ينصح به الفنيين لحل مشكلة ضعف الإضاءة الأمامية لكنه حل غير عملي كما ذكرنا، نظرا لارتفاع ثمن اللمبات الزينون الأصلية بشكل كبير، على خلاف الرخيصة التي تباع في الأسواق العادية، فضلا عن كثرة الاعطال والمشاكل بها.

أشار الفنيون لضرورة فحص الفوانيس الأمامية أولاً فقد تكون من خامات رديئة وغير أصلية ما يسبب ضعف الإضاءة بشكل كبير، ولن يحدث فارق كبير مع تركيب أي نوع من اللمبات القوية.

-يجب التأكد من سلامة "الباغات" وهي الغطاء الخارجي الشفاف للفانوس، حيث يحلق به الضرر بشكل مستمر نتيجة لتعرضه المباشر للشمس وحبات الرمال علي الطرق السريعة، ما يؤثر على نقاء ذلك السطح ويسبب تأكله وتحويلها للأصفر.

في تلك الحالة يجب مراجعة الفني لتنظيف الباغات وتلميعها بمساحيق خاصة بذلك الغرض، او يمكن استبدالها بأخرى جديدة بعد التأكد من جودة صناعتها.

-غالبا ما يحدث ضعف في الأسلاك الخاصة بتقوية لمبات الفوانيس، وينصح الفنيون في تلك الحالة تركيب "كت اوت" او ما يطلقون عليه "كتاوت" لتقوية الكهرباء المحملة على لمبات الفوانيس وتخفيف الحمل على ذراع النور داخل السيارة، وأشار كل الفنيون لسلامة تلك الطريقة وانخفاض تكلفتها نسبيا مقارنة بتركيب اللمبات الزينون.

- من الحلول العصرية لتلك المشكلة يلجأ الكثيرين لـ تركيب "الليد بار" وهو كشاف كبير يتم تركيبه على الشبكة الأمامية او سقف السيارة من الخارج، ليصبح بديلا وحالا لضعف الفوانيس الأمامية، لكنه له عيوب خطيرة يحذر منها الفنيين، حيث يؤثر بشكل كبير على بطارية السيارة وقد يؤدي لتلفها.

-قد يشعر البعض بضعف الاضاءة على الطرق السريعة نتيجة لإضاءة السيارات المعاكسة، والتي تعيق له الرؤية ومشاهدة الأجسام البعيدة بوضوح.

ولكن تطرح بعض الشركات المتخصصة في كماليات السيارات حل لتلك المشكلة يكمن في نظارات ليلية للواقية للضوء المعاكس في الطرق السريعة، حيث تعمل تلك النظارات علي تصفية رؤية العين وأضاح الاجسام البعيد.
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