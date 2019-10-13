تعرف على موعد عودة ليونيل ميسي إلى منتخب الأرجنتين بعد الإيقاف

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن موعد عودة قائد منتخب التانجو ليونيل ميسي إلي صفوف المنتخب بعد فترة الإيقاف التي تعرض لها نجم برشلونة.



وقال سكالوني خلال تصريحات صحفية نقلًا عن موقع "سبورت 360" : "ميسي لم ينضم إلى المنتخب بسبب عقوبة الإيقاف، أما أجويرو فإنه عانى من مشكلة ولم يتدرب بنسبة 100% مع فريقه، ولذلك فضلنا عدم انضمامه لكنه سينضم رفقة ليو إلى صفوف المنتخب في فترة التوقف الدولي المقبلة والمقرر لها شهر نوفمبر".



وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أصدر قرارًا بعقوبة قاسية بإيقاف ميسي لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الاتحاد القاري عقب خروج منتخب بلاده من نصف نهائي كوبا أمريكا متهمًا التحكيم بالتحيز.



ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية مع فينزويلا.