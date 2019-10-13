Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على موعد عودة ليونيل ميسي إلى منتخب الأرجنتين بعد الإيقاف

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:15 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
Advertisements
أحمد هاني
كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن موعد عودة قائد منتخب التانجو ليونيل ميسي إلي صفوف المنتخب بعد فترة الإيقاف التي تعرض لها نجم برشلونة.

وقال سكالوني خلال تصريحات صحفية نقلًا عن موقع "سبورت 360" : "ميسي لم ينضم إلى المنتخب بسبب عقوبة الإيقاف، أما أجويرو فإنه عانى من مشكلة ولم يتدرب بنسبة 100% مع فريقه، ولذلك فضلنا عدم انضمامه لكنه سينضم رفقة ليو إلى صفوف المنتخب في فترة التوقف الدولي المقبلة والمقرر لها شهر نوفمبر".

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أصدر قرارًا بعقوبة قاسية بإيقاف ميسي لمدة ثلاثة أشهر بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الاتحاد القاري عقب خروج منتخب بلاده من نصف نهائي كوبا أمريكا متهمًا التحكيم بالتحيز.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية مع فينزويلا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كونميبول يرفض طعن الأرجنتين لتخفيض عقوبة ميسي

ترشيحاتنا

شاهد.. ملخص مباراة تونس والكاميرون وتألق فرجاني ساسي

استخدموا مطواة ومواد حارقة .. النائب العام يحيل المتهمين بقتل محمود البنا طالب المنوفية للمحاكمة العاجلة .. تفاصيل

بعد الهجوم الناري على إدارة الزمالك.. طارق حامد يحذف منشوره | تفاصيل

أبوهشيمة يكشف علاقته بـ علي سالم المتهم بالتخابر في دويلة قطر

التحرش بفتاة داخل مول بالكويت .. فيديو

دهس شرطي كويتي .. والتحقيقات تكشف عن مفاجأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل