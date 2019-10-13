Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حتى لا يفسد .. 4 أسرار لتخليل الزيتون عليك اتباعها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:32 ص
حتي لا يفسد .. 4
حتي لا يفسد .. 4 اسرار لتخليل الزيتون عليك أتباعها
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تقع العديد من السيدات فى أخطاء فى طريقة تخليل الزيتون، لذا عليك اكتشاف أسرار تخليل الزيتون في المنزل مع الشيف نجلاء الشرشابي.

النقع
- من أهم العوامل التي تحافظ على طعم الزيتون المخلل بدون مرارة أو تغير في طعمه هو شق الزيتون ثم نقعه في مياه نظيفة لمدة يومين مع تغيير هذه المياه كل فترة على الأقل 3 مرات يوميًا قبل التخليل.

الإضافات
الاهتمام بوضع الإضافات التي تجدد طعم الزيتون المخلل مثل الفلفل الأحمر البارد والكرفس، وذلك مع مكوناته الأساسية كعصير الليمون والعصفر وحبة البركة والملح، كل هذا يحافظ على طعم الزيتون وتخليله بملح وطعم مظبوط.

- أما عن وضع الفلفل الحار يتوقف على حسب الرغبة ولكن يجب أن يوضع بحد أدنى 5 قرون فلفل حار حفاظًا على طعمه.

- يجب أن يغطى برطمان الزيتون المخلل في النهاية من الداخل بقشر الليمون المعصور، ثم يضاف باقي المياه والقليل من الزيت ثاني يوم تخليل للتحكم في منسوب تمدد المياه به دون أن تفور للخارج.

الترتيب
- يجب أن تقلب كل مكونات التخليل مع كمية الزيتون المحضرة أولًا ثم يوضع في البرطمان طبقات للتحكم في تسويته، حيث يوضع الزيتون في القاع ثم الفلفل الحامي ثم الليمون المقطع وجميعها في خليط عصير الليمون والملح.

التسوية
- يستغرق الزيتون المعتاد شهرين أو أكثر قليلًا حتى يتم تخليله وتسويته جيدًا ويفتح عليه ليستخدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باستثمارات 4 ملايين جنيه.. بدء مشروع تخليل الزيتون بالعريش

في 4 خطوات .. طريقة تخزين الزيتون المخلل

تعرف على طريقة عمل الزيتون والليمون المخلل خطوة بـ خطوة

بـ خطوات بسيطة.. خلطة تخليل الزيتون في دقائق.. فيديو

ترشيحاتنا

وكيل طارق حامد يفجر مفاجأة حول مستقبله مع الزمالك

بسبب التحرش بـ 4 لاعبين.. الرجاء المغربي يقيل أحد مدربيه.. تفاصيل

أزمات لاعبي الزمالك مسلسل لا ينتهي.. الجماهير تدفع الثمن.. و الاعتذار ينهي كل شيء

ماذا تفعل حبة الكاكا إذا تناولتها يوميا ؟

دعاء بعد الصلاة .. أذكار وأدعية احرص عليها بعد الفريضة

أبوهشيمة يكشف علاقته بـ علي سالم المتهم بالتخابر في دويلة قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل