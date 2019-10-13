حتى لا يفسد .. 4 أسرار لتخليل الزيتون عليك اتباعها

تقع العديد من السيدات فى أخطاء فى طريقة تخليل الزيتون، لذا عليك اكتشاف أسرار تخليل الزيتون في المنزل مع الشيف نجلاء الشرشابي.



النقع

- من أهم العوامل التي تحافظ على طعم الزيتون المخلل بدون مرارة أو تغير في طعمه هو شق الزيتون ثم نقعه في مياه نظيفة لمدة يومين مع تغيير هذه المياه كل فترة على الأقل 3 مرات يوميًا قبل التخليل.



الإضافات

الاهتمام بوضع الإضافات التي تجدد طعم الزيتون المخلل مثل الفلفل الأحمر البارد والكرفس، وذلك مع مكوناته الأساسية كعصير الليمون والعصفر وحبة البركة والملح، كل هذا يحافظ على طعم الزيتون وتخليله بملح وطعم مظبوط.



- أما عن وضع الفلفل الحار يتوقف على حسب الرغبة ولكن يجب أن يوضع بحد أدنى 5 قرون فلفل حار حفاظًا على طعمه.



- يجب أن يغطى برطمان الزيتون المخلل في النهاية من الداخل بقشر الليمون المعصور، ثم يضاف باقي المياه والقليل من الزيت ثاني يوم تخليل للتحكم في منسوب تمدد المياه به دون أن تفور للخارج.



الترتيب

- يجب أن تقلب كل مكونات التخليل مع كمية الزيتون المحضرة أولًا ثم يوضع في البرطمان طبقات للتحكم في تسويته، حيث يوضع الزيتون في القاع ثم الفلفل الحامي ثم الليمون المقطع وجميعها في خليط عصير الليمون والملح.



التسوية

- يستغرق الزيتون المعتاد شهرين أو أكثر قليلًا حتى يتم تخليله وتسويته جيدًا ويفتح عليه ليستخدم.