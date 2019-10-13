بعد مد فترة التقدم.. الفرصة الأخيرة للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار .. اليوم

تستقبل اليوم الأحد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، طلبات التقدم للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، في آخر يوم للتقديم ، وذلك بعد الفترة المسموح بها لتقديم الطلبات وذلك نظرا للإقبال الشديد.



وكان قد أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن مد فترة التقدم للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار حتى يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019 من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg، وذلك نظرا للإقبال الشديد وتزامن فترة التقدم مع الإجازات الرسمية وأحتفالات مصر بأعياد أكتوبر المجيدة.



وسيقام المعرض هذا العام فى الفترة من 24-25 أكتوبر القادم في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يُشرف المعرض برعاية فخامته للعام الثالث على التوالى.





وتنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعرض بمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم، وبمناسبة تولي مصر رئاسة منظمة الإتحاد الإفريقي، فقد أُختير الإتحاد الإفريقي كضيف شرف للمعرض، وستطلق الأكاديمية شعار "إفريقيا تبتكر "Africainnovates".