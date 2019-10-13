انتهاء المقابلات الشخصية لـ 442 متقدما لمسابقة قيادات التنمية المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة انتهت من إجراء المقابلات الشخصية لـ٤٤٢ من المتقدمين لشغل ٦٩ وظيفة قيادية شاغرة بالوزارة، وذلك في ضوء الإعلان رقم ١ لسنة ٢٠١٩.



وقال اللواء محمود شعراوي، في بيان اليوم، الأحد، إن اللجنة تعرفت خلال المقابلات الشخصية على خبرات جميع المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين لها، في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، وتقوم اللجنة بمناقشتهم فيما يقدموه من مقترحات لتطوير الأداء في حال اختيارهم.



وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عملية التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال وزير التنمية المحلية إن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وجميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.



وأضاف الوزير أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة تضم فى عضويتها كلا من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية السابق ونائب لمجلس الدولة، وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات.



وأوضح أن المقابلات الشخصية أجريت لحوالي ٤٤٢ متقدما على ٥ وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة، و١٤ وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و٥٠ وظيفة مدير عام إدارة عامة.



وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية، وذلك على مدار يومي ١٩ و٢٠ مايو الماضى.



وذكر أن هذه المسابقة تأتي في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء، مضيفًا أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.



جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن مسابقة تلقي طلبات التعيين من الراغبين للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ووفقًا للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.