موعد مباراة الزمالك وسبورتنج فى نهائى إفريقيا لكرة اليد

يدخل الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك فى مواجهة قوية أمام سبورتنج فى إطار نهائى بطولة إفريقيا، والمقامة فعاليتها بالرأس الأخضر.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.



وتعد مواجهة الفريقين اليوم، واحدة من اللقاءات المثيرة فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما عددا من اللاعبين أصحاب المهارات والقدرات الفنية المميزة للغاية.



وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز على جيساكا الكونغولي بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18.



وشهدت البطولة تألق الفريقين المصريين ونجح فى التغلب على جميع المنافسين، ليصبح النهائي مصريا خالصا، رغم وجود عدد من الفرق المنافسة القوية.

