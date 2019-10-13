Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك وسبورتنج فى نهائى إفريقيا لكرة اليد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
فريق يد الزمالك
فريق يد الزمالك
Advertisements
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك فى مواجهة قوية أمام سبورتنج فى إطار نهائى بطولة إفريقيا، والمقامة فعاليتها بالرأس الأخضر.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتعد مواجهة الفريقين اليوم، واحدة من اللقاءات المثيرة فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما عددا من اللاعبين أصحاب المهارات والقدرات الفنية المميزة للغاية.

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز على جيساكا الكونغولي بنتيجة 27 /20، بينما تأهل الزمالك بالفوز على إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18.

وشهدت البطولة تألق الفريقين المصريين ونجح فى التغلب على جميع المنافسين، ليصبح النهائي مصريا خالصا، رغم وجود عدد من الفرق المنافسة القوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سبورتنج يواجه جي أس الكونغولى في بطولة إفريقيا لكرة اليد

تعرف على تاريخ لقاءات الزمالك مع منافسيه المحتملين في المجموعة

بعد الفوز على ريد ستار.. يد الزمالك تتأهل لنصف نهائى بطولة أفريقيا

الزمالك في مواجهة مثيرة أمام سبورتنج في نهائي بطولة أفريقيا لليد اليوم

ترشيحاتنا

الحكمة من الصلاة على سيدنا إبراهيم دون سائر الأنبياء في التشهد.. الإفتاء تبينها

صورة عائلية.. جلسة تصوير لـ ليلى علوي مع ابنها خالد

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة

أمير وأحمد على قلبكم .. مرتضى منصور يعلق على رسالة طارق حامد .. فيديو

وصلتني عروض كثيرة.. علي معلول يحسم مصيره مع الأهلي

ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. رسالة من كردية تحمل جثة طفلتها إلى أردوغان.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟