مشاركو "مصر تستطيع " غدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، غدا، وفد المشاركين مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، وذلك في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للوفود وممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.





ويستقبل المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية الوفد المشارك في مقر الهيئة بالعين السخنة بحضور السفيرة نبيلة مكرم، للتعرف على ماهية المنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية بها والمشروعات القائمة بالمنطقة.



