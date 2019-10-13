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مشاركو «مصر تستطيع» غدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
مشاركو مصر تستطيع
مشاركو "مصر تستطيع " غدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
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انجي هيبة
تستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، غدا، وفد المشاركين مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم، وذلك في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للوفود وممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.

ويستقبل المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية الوفد المشارك في مقر الهيئة بالعين السخنة بحضور السفيرة نبيلة مكرم، للتعرف على ماهية المنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية بها والمشروعات القائمة بالمنطقة.

ويتضمن برنامج الزيارة عرضا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها وحوافزها وزيارة لمصانع المنطقة الجنوبية وميناء السخنة وجولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية وذلك في ظل اهتمام رئيس الهيئة بأهمية الزيارة وأهمية عرض الفرص الاستثمارية على أعضاء الوفد.
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