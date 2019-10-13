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الرئيس السيسي عن المشير طنطاوي: رجل عظيم قاد مصر في أصعب الفترات

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير حسين طنطاوي
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كـريـم الـخـطـيـب
وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشير حسين طنطاوي بـ «الرجل العظيم الذي قاد مصر في أصعب الفترات».

جاء ذلك خلال تكريم الرئيس السيسي، الفريق عبد رب النبي حافظ نظرا لأعماله الجليلة أثناء قيادته للفرقة 16 مشاة خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، «الفريق عبد رب النبي حافظ تحدث عن الفرقة والكتيبة 16، والآن معانا قائد الكتيبة 16 وهو سيادة المشير حسين طنطاوي الرئيس العظيم الذي قاد مصر في أصعب الفترات».

وكانت قد انطلقت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة بعنوان إرادة وتحدي بمركز المنارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة التي تقام تحت عنوان: إرادة وتحدي تزامنا مع احتفالات ذكرى انتصارات 6 اكتوبر.

وكان ألقى الرئيس السيسي، كلمة بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر، كما زار الرئيس السيسي قبر الجندي المجهول بمدينة نصر، حيث وضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة ترحمًا على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، كما وضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.
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