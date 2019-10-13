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مرأة

انهيار دول كبرى.. خبيرة أبراج تتوقع حدوث كوارث على هذه المناطق فى العالم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:19 م
خبيرة ابراج تتوقع
خبيرة ابراج تتوقع حدوث كوراث على هذه المناطق فى العالم
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أسماء عبد الحفيظ
قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه اليوم، الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، يكتمل القمر في تمام الساعة ١١:٠٨ مساءً بتوقيت القاهرة (٩:٠٨ م. بتوقيت جرينتش) عند درجة ٢٠ من برج الحمل.

وأضافت عبير فؤاد أن اكتمال القمر معناه فلكيا مواجهة الشمس للقمر، واليوم يأتي اكتمال القمر مصحوبا أيضا بمربع فلكي مع كوكب "بلوتو" كوكب الموت والدمار، وقد يتسبب ذلك في كوارث في بعض المناطق على مستوى العالم، وقد ينشر ذلك أيضا روح تحدٍ بين مراكز قوى، ويتسبب ذلك في أحداث ثقيلة ومشاعر غضب مشتعلة وانفعالات قوية في مناطق متفرقة من العالم.

وأكدت أن الحالة الفلكية خصبة لاندلاع أزمات على مستوى العلاقات وعلى المستوى الشخصي للكثيرين، ومع ذلك هناك تناغم فلكي بين المشتري والقمر المكتمل، وقد يخلق ذلك فرصا للتغيير أو فرصا للنمو والترقي وفرصا أيضا لإيجاد السعادة.

وأشارت إلى أن أكثر الأبراج المتضررة اليوم وغدا من اكتمال القمر هي: الحمل والسرطان والميزان والجدي، وأيضا الثور والعذراء والعقرب والحوت.

أما الأبراج المستفيدة من إيجابيات هذا القمر فهي: الجوزاء والأسد والقوس والدلو.

واختتمت قائلة إن الدول المتضررة من اكتمال القمر هي: فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر وكوبا واليابان واليونان وسوريا وتركيا وكوسوفا، والله أعلم.
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