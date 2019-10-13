الجنايات تستمع لمرافعة النيابة في قضية أحداث ماسبيرو

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إلى مرافعة النيابة في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.