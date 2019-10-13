بعد زفاف ابنته.. تعرف على عدد زوجات مصطفى فهمي

احتفل الفنان مصطفى فهمي بزفاف ابنته دينا أمس السبت، واقتصر فيه الحضور على عدد كبير من أصدقاء وأقارب العروسين.



بهذه المناسبة نرصد في التقرير التالي عدد مرات زواج مصطفى فهمي.



برغم بلوغ مصطفى فهمي 75 عاما الا انه يمتلك روح الشباب واشتهر بالوسامة والطلة الجذابة، وقد تزوج مصطفى فهمي ثلاث مرات.



الزوجة الاولى لـ مصطفى فهمي فتاة ايطالية تدعي ارينا ودام زوجهما 21 عاما ورزقا بابنين هماـ عمر ودينا.



تزوج مصطفى فهمي للمرة الثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي عام 2007 واستمر زواجهما 5 سنوات حتى انفصل الثنائي عام 2012.



احدث زيجات مصطفى فهمي هي الاعلامية اللبنانية فاتن موسي التي ارتبط بها في عام 2017 وزواجهما مستمر حتى الان.