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مرأة

بمكونات من مطبخك.. 3 وصفات لعلاج الشعر الجاف

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تواجه صاحبات الشعر الجاف مشكل في ترطيب شعرها من الجفاف الذي يصيبه دومًا، فنقدم لكم وصفات مختلفة لترطيب الشعر الجاف وفقًا لموقع“stylesatlife".

وصفة الأفوكادو
* امزج الأفوكادو مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين ماء.
* ضع الخليط على شعرك الجاف لمدة 20 دقيقة.
* اغسل الشعر بالشامبو المناسب لشعرك والماء الفاتر.

وصفة العسل باللبن
* ضع ملقعة كبيرة من العسل الابيض و2 بيضة.
* اضف 4 ملاعق من الللبن وامزج الخليط جيدًا.
* ضع الخليط في وعاء به ماء ساخن لتسخينه.
* افرد الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلة بالماء البارد.

وصفة الموز
* افرم 2 ثمرة موز على بيضه.
* ضع على الخليط ملعقة عسل ابيض وملعقة زيت زيتون.
* اخلط المزيج جيدا ثم افرده على شعرك.
* ارتك الخليط على شعرك لمده 20 دقيقة.
* اغسل الخليط بالماء البارد.
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