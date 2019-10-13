بمكونات من مطبخك.. 3 وصفات لعلاج الشعر الجاف

تواجه صاحبات الشعر الجاف مشكل في ترطيب شعرها من الجفاف الذي يصيبه دومًا، فنقدم لكم وصفات مختلفة لترطيب الشعر الجاف وفقًا لموقع“stylesatlife".
وصفة الأفوكادو
* امزج الأفوكادو مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين ماء.
* ضع الخليط على شعرك الجاف لمدة 20 دقيقة.
* اغسل الشعر بالشامبو المناسب لشعرك والماء الفاتر.
وصفة العسل باللبن
* ضع ملقعة كبيرة من العسل الابيض و2 بيضة.
* اضف 4 ملاعق من الللبن وامزج الخليط جيدًا.
* ضع الخليط في وعاء به ماء ساخن لتسخينه.
* افرد الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلة بالماء البارد.
وصفة الموز
* افرم 2 ثمرة موز على بيضه.
* ضع على الخليط ملعقة عسل ابيض وملعقة زيت زيتون.
* اخلط المزيج جيدا ثم افرده على شعرك.
* ارتك الخليط على شعرك لمده 20 دقيقة.
* اغسل الخليط بالماء البارد.
وصفة الأفوكادو
* امزج الأفوكادو مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين ماء.
* ضع الخليط على شعرك الجاف لمدة 20 دقيقة.
* اغسل الشعر بالشامبو المناسب لشعرك والماء الفاتر.
وصفة العسل باللبن
* ضع ملقعة كبيرة من العسل الابيض و2 بيضة.
* اضف 4 ملاعق من الللبن وامزج الخليط جيدًا.
* ضع الخليط في وعاء به ماء ساخن لتسخينه.
* افرد الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلة بالماء البارد.
وصفة الموز
* افرم 2 ثمرة موز على بيضه.
* ضع على الخليط ملعقة عسل ابيض وملعقة زيت زيتون.
* اخلط المزيج جيدا ثم افرده على شعرك.
* ارتك الخليط على شعرك لمده 20 دقيقة.
* اغسل الخليط بالماء البارد.