بمكونات من مطبخك.. 3 وصفات لعلاج الشعر الجاف

تواجه صاحبات الشعر الجاف مشكل في ترطيب شعرها من الجفاف الذي يصيبه دومًا، فنقدم لكم وصفات مختلفة لترطيب الشعر الجاف وفقًا لموقع“stylesatlife".



وصفة الأفوكادو

* امزج الأفوكادو مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقتين ماء.

* ضع الخليط على شعرك الجاف لمدة 20 دقيقة.

* اغسل الشعر بالشامبو المناسب لشعرك والماء الفاتر.



وصفة العسل باللبن

* ضع ملقعة كبيرة من العسل الابيض و2 بيضة.

* اضف 4 ملاعق من الللبن وامزج الخليط جيدًا.

* ضع الخليط في وعاء به ماء ساخن لتسخينه.

* افرد الخليط على شعرك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلة بالماء البارد.



وصفة الموز

* افرم 2 ثمرة موز على بيضه.

* ضع على الخليط ملعقة عسل ابيض وملعقة زيت زيتون.

* اخلط المزيج جيدا ثم افرده على شعرك.

* ارتك الخليط على شعرك لمده 20 دقيقة.

* اغسل الخليط بالماء البارد.