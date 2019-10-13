الإنتاج الحربي يخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة نادي إنبي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي تدريباته النهائية استعدادا لمواجهة نادي إنبي في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز .



وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي لاعبي الفريق بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة واستعادة مسيرة انتصارات الفريق عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها لاعبو الفريق أمام النادي الأهلي بأربعة أهداف نظيفة ثم الخسارة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف.



وحقق لاعبو الإنتاج الحربي فوزا على نادي القناة في المباراة الودية التي جمعت بينهما والتي انتهت لصالح الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين دون رد، وذلك استعدادا لمواجهة نادي إنبي ومواصلة بطولة الدوري الممتاز .



ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة منافسه إنبي في المباراة التي تجمع بينهما يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت ضمن مواجهة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.